Дело по «кейсу Долиной» завершилось мировым соглашением

В Екатеринбурге мог в очередной раз повториться «кейс Долиной»: девушка под влиянием мошенников продала квартиру, а потом потребовала ее обратно у добросовестного покупателя. В итоге сторонам удалось заключить мировое соглашение.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, летом 2025 года 20-летнюю студентку из Челябинска стали атаковать телефонные мошенники. Аферисты представлялись сотрудниками службы технической поддержки «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ. Под предлогом предотвращения финансирования терроризма они заставили девушку продать принадлежавшую ей однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей, а деньги отдать им.

Затем девушка обратилась в Октябрьский районный суд, требуя признать сделку недействительной и восстановить ее право собственности на квартиру. Покупатель, соответственно, подал встречный иск, требуя признать девушку утратившей право пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета.

В суде сторонам все-таки удалось найти компромиссное решение. Покупатель отчуждает право собственности на квартиру в пользу матери девушки, а та предоставляет ему безотзывный покрытый аккредитив на 3,6 млн рублей. Таким образом, жилье вернется в семью пострадавшей студентки, а покупатель получит обратно свои деньги.

Напомним, в России растет число судебных споров, которые инициируют продавцы квартир на «вторичке». Деньги от продажи они, как правило, отдают мошенникам, а после пытаются в суде забрать жилье у законных покупателей. И нередко вполне успешно. В итоге добросовестный приобретатель остается и без денег (часто еще и с ипотекой и штрафами), и без квартиры. Подобных ситуаций немало, их уже называют «эффектом Долиной» – поп-певице тоже позвонили неизвестные, и та, действуя по их указке, продала недвижимость и перевела им все деньги, а после отсудила квартиру у своих покупателей. Суд встал на строну звезды, потому что она действовала под влиянием злоумышленников.

О том, где добросовестным покупателям удалось убедить суд в своей правоте и добиться справедливости, как теперь приобретать квартиры на вторичном рынке и не лишиться жилья и средств, читайте в материале «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Владимирова

