На завершившийся проект «Лето на площади» выделили ещё 6 миллионов рублей из бюджета

Финансирование фестиваля «Лето на площади» в Екатеринбурге, завершившегося в сентябре, увеличено до 48 миллионов рублей. Дополнительные 6 миллионов были учтены в корректировке городского бюджета на 2025 год. Поправки сегодня утвердила комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы.

Как пояснил директор департамента культуры Илья Марков, дополнительные средства необходимы для погашения кредиторской задолженности, которая образовалась по муниципальному контракту. Изначально сумма закупки была 47 миллионов рублей, но летом исполнитель получил только 42 миллиона.

«Наверное, можно было сделать дешевле, но было принято решение о закупке именно таких видов малых архитектурных форм для расстановки по периметру площади 1905 года. Самое затратное – установка системы постоянного полива, которая была смонтирована на площади», – прокомментировал Марков на заседании комиссии. Он отметил, что мэрия Екатеринбурга вернется к обсуждению формата проекта «Лето на площади» после завершения работы городского катка.

Напомним, после закрытия автомобильной парковки на площади 1905 года разместили скамейки и клумбы с цветами. Городские власти обещали провести фестиваль «Лето на площади», но большую часть времени место пустовало. Позже Илья Марков признавал, что ошибка была в слове «фестиваль». Изначальная идея состояла в том, чтобы сделать главную городскую площадь открытым пространством, а не организовывать культурные события каждые выходные.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube