На Урале слегка подешевели помидоры

За неделю в Свердловской области стали немного дешевле свежие помидоры. По данным Свердловскстата, сейчас килограмм томатов в среднем стоит около 235 рублей, что на 3% дешевле, чем неделю назад.

Остальные овощи становятся только дороже. Быстрее всего растет цена на огурцы. За неделю она поднялась на 4,59% и достигла 159,9 рубля за кило. Немного дороже стали картофель (35 рублей), свекла (33,5), морковь (44 рубля).

Напомним, «борщевой набор» начал подниматься в цене со второй половины ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

