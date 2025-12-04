4 декабря православные отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников РПЦ и связано он с преданием о том, как родители ввели в Иерусалимский храм маленькую Марию, будущую Богоматерь.

В церкви 4 декабря проводят торжественные службы, детей приводят на первые исповеди.

На Руси праздник называли Введением и считали его началом зимы.

По приметам, если на Введение выпадало много снега, это предвещало суровую и снежную зиму. Мороз на Введение – к холодам на Рождество, сильный мороз – к жаркому лету. Теплая и облачная погода – к плохому урожаю.

