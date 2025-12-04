Осужден бывший налоговик, который 4 года брал взятки с торговцев фруктами и шаурмой

В Екатеринбурге вынесли приговор 34-летнему бывшему налоговому инспектору, который признан виновным в получении взяток от продавцов продуктовых ларьков.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Свердловской области, в 2019-2023 годах налоговый инспектор выявлял в своем районе продавцов, торгующих овощами, фруктами и шаурмой без необходимых документов и кассовых аппаратов, и предлагал им «договориться», чтобы не было проблем. Каждый торговец ежемесячно переводил ему на карту 2-3 тысячи рублей. Общая сумма взяток превысила 150 тысяч рублей.

Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 3 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах налоговой службы на срок 5 лет.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2025 года арестовали заочно бывшего руководителя Управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Экс-налоговика должны были поместить под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – около 200 млн рублей. Вероятно, сейчас Логинов находится за границей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

