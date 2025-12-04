Суд на бывшим министром ЖКХ Смирновым закрыли от прессы (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге начался суд над бывшим министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, которого обвиняют в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, в связи с поступлением новых материалов и адвокат, и прокурор попросили закрыть заседание от журналистов, судья ходатайство удовлетворила – заседание закрыли вплоть до оглашения приговора.

Таким образом, сегодняшнее заседание длилось не более десяти минут, его перенесли на 12 декабря, чтобы стороны могли ознакомиться с новыми материалами дела.

Напомним, по версии следствия, с января 2023 года по март 2024-го Смирнов и его заместители Игорь Чикризов и Андрей Кислицын получили взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Смирнов – свыше 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее 1 миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей. Во время следствия было допрошено порядка 30 свидетелей, проведены очные ставки, проанализирован значительный объем документации. Судом по ходатайству Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемых.

Кроме того, Николай Смирнов фигурирует в роли свидетеля в деле бывшего вице-губернатора Олега Чемезова и олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

