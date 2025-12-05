Ехали в гости к бабушке: стало известно, кто разбился в страшном ДТП под Серовом (ФОТО)

Женщина с детьми, которая вчера попала в смертельное ДТП на 25-м километре автодороги Серов – Сосьва – Гари, жила в Нижнем Тагиле. В Гари семья ехала навестить бабушку.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, об этом рассказала 10-летняя девочка – единственная из семьи, кто выжил при лобовом столкновении автомобиля «Киа-Спектра» и грузового автомобиля КО-456-20К (мусоровоза). Инспекторы установили, что 32-летняя женщина потеряла управление и выехала на встречную полосу. 44-летний водитель грузовика увидел легковушку, пытался затормозить, но избежать столкновения не смог. Женщина и ее 5-летняя дочь погибли на месте, старшую девочку отвезли в больницу. Водитель грузовика не пострадал, его пассажир получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

