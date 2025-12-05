Строители открыли проезд по улице Комсомольской рядом с развязкой у «Калины»

В Екатеринбурге сегодня открылось движение по улице Комсомольской на выезде к дублеру Сибирского тракта. На этом участке начал курсировать автобус №71, сообщили в пресс-службе мэрии. Проезд по Комсомольской был закрыт из-за строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Строительная компания ООО «АльмакорГруп» несколько раз переносила сроки: сначала ограничения обещали снять 30 сентября, затем 30 ноября.

Раздражение от постоянных пробок на этом участке дошло даже до губернатора. «Я тоже там езжу, вижу всю ситуацию, и мне это надоело. Представляю, как надоело жителям. Мы в полном объеме обеспечим город средствами, чтобы ремонт развязки был завершен до осени 2026 года», – говорил Денис Паслер на прямой линии с жителями Свердловской области.

Возведение эстакады длиной 9,85 километра началось в 2021 году. Контракт на строительство выиграла московская компания «АльмакорГруп», но в 2024 году у нее возникли финансовые проблемы. Тем не менее, власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика. Общая стоимость реконструкции объекта составляет 8,8 миллиарда рублей.

