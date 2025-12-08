В Екатеринбурге на сутки задержан вылет рейса в Египет

В Екатеринбурге более чем на сутки задержан вылет рейса в Египет – самолет должен проследовать через Каир в Хургаду. Это борт авиакомпании AlMasria. По расписанию, он должен был отправиться в Египет в 08:35 утра в воскресенье. Сейчас, судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет перенесен на 09:30 понедельника, 8 декабря.

Как рассказала порталу TourDom пассажирка рейса UJ-724, туристам, прибывшим в аэропорт, предоставили напитки и питание, ближе к вечеру разместили в гостинице. «Но мы даже не можем лечь спать, потому что время вылета постоянно сдвигается на очередные час-другой, а информации, когда нам снова выезжать в аэропорт, нет», – пояснила она.

В транспортной прокуратуре сообщили, что задержка связана с поздним прибытием борта. «По решению авиакомпании из-за сложных метеоусловий в аэропорту Кольцово воздушные судна ушли на запасной аэродром города Челябинска», – уточнили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube