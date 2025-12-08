Вылет рейса в Хургаду снова перенесли

Вылет рейса в Хургаду через Каир из Екатеринбурга снова перенесли. Новое время: 16:00, но пассажиры опасаются, что и оно не финальное. Борт авиакомпании AlMasria должен был отправиться в Египет еще в 08:35 утра в воскресенье.

В транспортной прокуратуре сообщили, что задержка рейсов связана с поздним прибытием борта. «По решению авиакомпании из-за сложных метеоусловий в аэропорту Кольцово воздушные судна ушли на запасной аэродром города Челябинска», – уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, по информации перевозчика, борт только готовится к вылету в Екатеринбург из Челябинска. Также, судя по табло в Кольцово, откладывается вылет той же авиакомпании в Шарм-Эль-Шейх.

Екатеринбург, Елена Сычева

