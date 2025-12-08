Вынесен приговор убийце сторожа, который был свидетелем по делу о другом убийстве

В Красногорском суде Каменска-Уральского вынесли приговор Евгению Новосадову, который зимой 2024 года в домике для сторожей одного из садовых товариществ города убил своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе суда, в тот день компания сторожей, которые охраняли садовые участки, отмечала день рождения подсудимого. Ссора между подсудимым и потерпевшим произошла на бытовой почве. Новосадов ударил коллегу ножом, рана оказалась смертельной. Суд приговорил убийцу к 12 годам колонии особого режима.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что убитый сторож был ключевым свидетелем по делу об убийстве 36-летней жительницы Каменска-Уральского, мумифицированный труп которой он обнаружил в том же злополучном доме для сторожей в ноябре 2024 года. По данному делу приговор вынесен 2 декабря 2025 года в отношении мужа убитой Максима Попова, работавшего сторожем до Новосадова.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube