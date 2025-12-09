В снежную и морозную погоду число ДТП выросло на 30%

За прошедшие сутки, 8 декабря, в Свердловской области случилось 171 ДТП, что на 37 больше, чем днем раньше.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, пострадали 9 человек, включая одного ребенка, один человек погиб. Больше всего ДТП зафиксировано в Екатеринбурге – 97, а также в Первоуральске, Красноуфимске, Нижних Сергах, Заречном, Нижнем Тагиле и Асбесте.

Основной причиной большинства аварий остается выбор скорости, не соответствующей погодным и дорожным условиям. Особенно опасны снежное покрытие и наледь на дороге. Даже небольшое ускорение на таких участках может привести к потере сцепления шин с дорогой и возникновению заноса, из которого вернуть контроль над автомобилем крайне сложно. В метель и пургу ухудшается видимость, а на встречной полосе могут неожиданно появиться автомобили, которые водители замечают слишком поздно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube