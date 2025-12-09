Над Екатеринбургом видно первое в зимнем сезоне гало (ФОТО)

Над Екатеринбургом сегодня утром можно наблюдать первое в осенне-зимнем сезоне 2025-2026 годов гало. Гало зимой на Урале уже довольно частое явление. Как поясняют синоптики, такая радуга появляется при сильных морозах: влага замерзает, и в воздухе оказывается много мелких ледяных кристалликов.

Сейчас зимняя радуга хорошо видна в центре города, но 9 декабря она сочетается еще и с сильным туманом от мороза, дымка плотно окутала районы уральской столицы.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге ночью было до -27 °C, днем ожидается -20°. В ночь на среду в уральской столице будет еще холоднее – до -29 °C, по разным прогнозам. Потом первые зимние морозы пойдут на спад.

Екатеринбург, Елена Васильева

