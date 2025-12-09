«Весь город за….ли своими человейниками» – в Екатеринбургской думе бурно принимают бюджет-2026

В Екатеринбургской думе продолжается бюджетный процесс. Сегодня депутаты приняли проект казны на 2026 год в первом чтении, но засыпали чиновников мэрии своими запросами. Основные претензии гордепов: плохой ремонт дорог, нехватка социальных объектов, отсутствие стратегии в бюджете.

Так, Александр Колесников пожурил сотрудников администрации за то, что они игнорируют его запросы. «Год назад направлял в мэрию материалы по выносу сетей с пришкольных территорий для безопасности детей. Никакого движения нет. Тринадцать лет я бьюсь с проблемой циркуляции восьмой магистрали на Готвальда – из-за этого люди летом сидят без горячей воды. Ничего не делают. Ремонт межквартальных проездов – я хочу увидеть деньги на эти цели ко второму чтению бюджета. Иначе будет скандал. Я уже настучал на вас [главе города] Орлову», – пригрозил депутат руководителям городских департаментов.

Остальные депутаты выразили беспокойство по поводу строительства новых школ и детских садов. «Если раньше город мог самостоятельно начать стройку, то сейчас мы ждем: даст нам Федерация денежку или не даст. В социально-экономическом прогнозе развития Екатеринбурга на трехлетку заложено строительство 7 школ и 9 детских садов. Но не факт, что с таким подходом они будут построены», – отметил Михаил Матвеев. Также депутат обратил внимание на переполненность детских садов в Академическом районе. В группах занимаются по 30-40 детей, воспитатели, не выдерживая нагрузки, увольняются. Вопрос повышения зарплат воспитателям и нянечкам находится в компетенции городского департамента образования, но чиновники «ничего не делают».

Константин Киселев заявил, что авторы проекта бюджета не мыслят стратегически, именно поэтому Екатеринбург раз за разом сталкивается с проблемой миграции, транспортных потоков, нехватки социальных объектов в новых микрорайонах.

В этом его неожиданно поддержал Александр Колесников и очень эмоционально высказался: «В бюджете действительно нет стратегии. Не хватает социалки, не хватает дорог. Да остановите вы стройку, надоели уже! Весь город, извиняюсь, зас…ли своими человейниками, по-другому не скажешь. Зачем это делать?»

Впрочем, проект бюджета-2026 депутаты приняли абсолютным большинством голосов. В первом чтении утверждались параметры казны: доходы – 100,046 миллиарда рублей, расходы – 103,651 миллиарда рублей. Дефицит составит 3,6 миллиарда рублей, или 6,3% от собственных доходов города. Во втором чтении депутаты будут утверждать непосредственно расходы по разделам бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2025, РИА «Новый День»

