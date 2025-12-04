«Финансисты разваливают городское хозяйство», – екатеринбургские депутаты принимают бюджет-2026 с криками и угрозами

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы одобрила проект казны города на 2026-2028 годы, но обсуждение не прошло гладко. Депутаты обвинили финансовый блок мэрии в отписках и нежелании давать деньги на решение проблем благоустройства. «Пока голосуем за, но можем и передумать ко второму чтению», – пригрозили некоторые депутаты.

Напомним, параметры городского бюджета на 2026 год выглядят так: доходы – 100,046 миллиарда рублей, расходы – 103,651 миллиарда рублей. Дефицит составит 3,6 миллиарда рублей, или 6,3% от собственных доходов города. Но у депутатов больше возникло вопросов к распределению денег. Например, Алексей Смирнов указал, что службам благоустройства не хватает средств – даже на обрезку деревьев. Из-за инфляции материалы дорожают, поэтому требуется больше расходов, но объемы бюджетного финансирования не меняются.

Об этом же заявил Михаил Вечкензин, но сместил акцент на школы и детские сады. «Жизнь дорожает, а мы закладываем на капитальный ремонт те же цифры. В 2018 году расходы бюджета составляли 40 миллиардов, но тогда мы могли капитально отремонтировать четыре школы. В 2026 году при 100 миллиардах мы можем отремонтировать максимум два объекта. Я дружу с отраслевиками и знаю, как обстоят дела. Финансовый блок не дает им денег и разваливает все городское хозяйство. Почему ничего не меняется? Я возмущен!» – вскричал депутат, потрясая кулаком в воздухе.

Его коллега Александр Колесников призвал не валить все на финансовый департамент, однако также высказал претензии к главам районов. «Я поражаюсь нашим районным администрациям. Они говорят, что денег нет, а когда приходят к главе города – молчат. Только депутаты и бьются за финансирование», – заметил он. А затем эмоционально высказался о том, что в его округе годами не ремонтируются межквартальные проезды и не решается проблема с затопленными подвалами. «Администрация мне, как это помягче сказать, кружит голову своими отписками. Хватит посылать нас, а то мы можем бюджет заблокировать», – решительно заявил Александр Колесников.

Владимир Крицкий был удивлен перекосом финансирования в пользу спорта высших достижений (деньги идут на содержание спортивных школ), при этом средства на массовый спорт в бюджете сокращаются. «В микрорайоне ЖБИ, где свыше 50 тысяч жителей, нет ни одного спортивного сооружения. Там был КОСК «Россия», который давно требует реконструкции, но про него забыли. Новых сооружений не появляется. Детям некуда идти от слова «совсем». В Кировском районе, одном из самых крупных в городе, нет ни одного крытого объекта с искусственным льдом. Разве это нормально? Я буду спрашивать про ФОК и дальше», – предупредил чиновников Крицкий.

Несмотря на споры, депутаты утвердили и вынесли проект бюджета-2026 для рассмотрения на пленарном заседании Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

