Подпишись на каналы
Вторник, 23 декабря 2025, 12:36 мск

В Екатеринбурге принят бюджет-2026. Депутаты заявили, что мэрия «утрясла» все их вопросы

Екатеринбургская дума единогласно приняла городской бюджет на 2026 год. Депутаты заявили, что чиновники мэрии оперативно «утрясли» все вопросы, которые бурно обсуждались на комиссиях. Глава города Алексей Орлов в свою очередь поблагодарил депутатов за работу и напомнил, что исполнил обещание пятилетней давности – увеличить екатеринбургский бюджет в два раза.

«Реализация всех стратегических задач невозможна без пополнения доходной части бюджета. Исполнение доходов бюджета в 2025 году сейчас составляет почти 91 миллиард рублей, или 94% от плана. А налоговые и неналоговые доходы Екатеринбурга за 11 месяцев составили 47 миллиардов, что на 27% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В проекте бюджета на 2026 год собственные доходы вырастут более чем на 4 миллиарда рублей и составят 57 миллиардов. Еще более 42 миллиардов поступят из вышестоящих бюджетов. В целом прогноз по доходам бюджета в 2026 году составит 100 миллиардов рублей», – доложил Орлов депутатам.

Расходы бюджета Екатеринбурга также вырастут – до 103,6 миллиарда рублей. По словам главы города, более 15 миллиардов рублей будет потрачено на развитие общественного транспорта, в том числе 3,5 миллиарда пойдет на обновление подвижного состава. На реконструкцию улично-дорожной сети планируется потратить порядка 15 миллиардов рублей. «Бюджет сохранит социальную направленность, более 60% ассигнований будет направлено на образование, культуру, спорт, поддержку семей и молодежи, а также на индексацию зарплат муниципальных работников и поддержку семей участников СВО. По моему поручению более 4 миллиарда рублей заложено на строительство детских садов и школ», – заявил Орлов.

Вопросы депутатов к мэру были немногочисленны. Игорь Володин попросил решить вопрос с установкой трамвайной остановки и благоустройством территории ЖК «Изумрудный бор». Алексей Орлов заверил, что остановка будет, а для ремонта улицы нужно областное софинансирование, и мэрия уже готовит заявку.

Почти также градоначальник ответил депутату Константину Киселеву на вопрос о ремонте культурных объектов: мэрия будет запрашивать федеральное и областное финансирование на обустройство репетиционного зала в театре «Колизей», рассматривает варианты быстровозводимого здания для хранения реквизита театра кукол, и постепенно приводит в порядок памятник конструктивизма «Фабрика-кухня» на Уралмаше.

Также Алексей Орлов пообещал Владимиру Крицкому, что в 2026 году начнется строительство ФОКа в микрорайоне ЖБИ, а Александру Колесникову – что съездит с ним на объезд Завокзального района, где бурно развивается жилая застройка, и в будущем может появиться проблема нехватки детсадов и школ.

«Все вопросы, которые я задавал, утрясли. Мне нравится работать с администрацией в таком ключе», – заявил Колесников после выступления мэра. Большинство депутатов его поддержали, за исключением Константина Киселева, который настаивал, что бюджет Екатеринбурга сформирован в духе «продолжаем продолжать» и не предлагает ничего нового. Тем не менее, все 27 депутатов, присутствующих на заседании, проголосовали за бюджет-2026.

«Спасибо за поддержку. Я с уважением отношусь к депутатам, несмотря на партийную принадлежность. Потому что за вами стоят жители города. Да, в экономике ситуация непростая. Мы видим по федеральному бюджету, что налоговая нагрузка растет. В этих условиях мы должны очень эффективно расходовать каждый бюджетный рубль и вдумчиво работать над увеличением доходной части, не ущемляя интересы населения и бизнеса», – выступил с заключительным словом Алексей Орлов. По традиции, депутаты проводили мэра аплодисментами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

