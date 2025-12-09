Виновник ДТП на Сортировке, где пострадали пешеходы, останется на свободе

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор 30-летнему местному жителю, который признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как уже писал «Новый День», авария произошла 27 марта около 17:10 на улице Технической. 30-летний водитель BMW на перекрестке улицы Технической и Теплоходного проезда проигнорировал знак «Движение прямо» и развернулся, после чего с его автомобилем столкнулся ехавший навстречу Chery. От удара вторую машину отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП трем пешеходам, в том числе 15-летнему подростку, причинены травмы, квалифицированные как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимому назначили наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

