Возбуждено дело о ДТП, в котором пострадали четверо пешеходов и водитель (ФОТО)

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария произошла 27 марта около 17:10 на улице Технической. 30-летний водитель BMW на перекрестке улицы Технической и Теплоходного проезда проигнорировал знак «Движение прямо» и развернулся, после чего с его автомобилем столкнулся ехавший навстречу Chery. От удара вторую машину отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Водителя Chery и четырех пешеходов, в том числе двоих детей, на месте осмотрели врачи скорой помощи. Водитель от госпитализации отказался, остальных госпитализировали. По данным областного минздрава, один из детей находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга, уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В ходе расследования сотрудниками СКР выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе проводятся допросы, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные процессуальные действия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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