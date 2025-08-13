Ушло в суд дело о ДТП на Сортировке с вылетевшим на тротуар автомобилем (ФОТО)

Завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадали три находившихся на тротуаре пешехода, в том числе 15-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, перед судом предстанет мужчина 1994 г.р., которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла 27 марта 2025 года около 17:00 на улице Технической. 30-летний водитель BMW на перекрестке Технической и Теплоходного проезда проигнорировал знак «Движение прямо» и развернулся, после чего с его автомобилем столкнулся ехавший навстречу Chery. От удара вторую машину отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

В результате ДТП трем пешеходам, в том числе 15-летнему подростку, причинены травмы, квалифицированные как причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

