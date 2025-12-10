Активных подростков пригласили в совет при детском омбудсмене

В Свердловской области началось формирование детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Татьяне Титовой.

На сайте детского омбудсмена сообщается, что в совет приглашают подростков от 13 до 20 лет. «Мы – команда подростков, которая помогает Уполномоченному по правам ребѐнка узнавать, что думают молодые люди в регионе. Вместе мы предлагаем идеи, как сделать детство лучше, справедливее и интереснее», – говорится в объявлении.

Членам совета обещают поездки на всероссийские и международные события, мастер-классы от экспертов (право, журналистика, менеджмент, психология, IT), опыт волонтерской деятельности.

Ранее Татьяна Титова заявила, что формирование детского общественного совета завершится до конца 2025 года. «До конца года создадим региональный детский общественный совет, сейчас продумываем концепцию. Федеральный детский общественный совет уже создан, в некоторых субъектах РФ они тоже уже созданы. У нас его пока нет», – отметила Титова.

Федеральный детский общественный совет – консультативный орган при уполномоченном по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он создан в 2022 году для участия детей в принятии решений и обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

