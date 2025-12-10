Орлов рассказал о недопустимых ошибках в работе мэра

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал СМИ о том, каково это – пять лет быть главой Екатеринбурга. Напомним, что текущие полномочия главы города истекают, и в феврале 2026 года комиссия должна избрать уральской столице нового главу. О том, кто помимо Алексея Орлова, попал в шорт-лист, можно почитать здесь.

«Новый День» в ходе пресс-конференции, которая состоялась 10 декабря в Екатеринбурге, попросил Алексея Орлова рассказать, что бы он сделал по-другому, анализируя опыт своей пятилетней работы.

«Про пять своих лет одним словом, наверное, не ответишь. Да, ошибки наверняка были, и я это осознаю, но не ошибается ведь тот, кто не работает… Огромный город – это огромный механизм, и надо при принятии решений исключать эмоции, советоваться с командой, советоваться с жителями, когда это касается населения, и, наверное, вот такие подходы необходимо применять активнее. Поэтому мы пошли в Совет неравнодушных граждан. Да, название длинное, но как-то прижилось. Мы собирались на этой неделе, в понедельник, как раз на очень интересной площадке – в музее андеграунда, в рок-помещении, как раз в преддверии Года свердловского рок-клуба. И мы вспоминали самое начало, первые инициативы, которые мы рассматривали в рамках совета, – это обустройство набережной. Это длинный проект, который, понятно, что будет не один год реализовываться. Я и говорил, что при наличии денег за 10-12 лет мы увидим более-менее нормальную локацию. Вот пять лет прошло… Первый раз мы с жителями обсуждали как раз подходы. Они востребованы и должны быть удобные. Река у нас небольшая, но ее все любят, нашу Исеть. Поэтому с жителями, неравнодушными нашими горожанами, лидерами общественного мнения, необходимо советоваться почаще», – сообщил Алексей Орлов.

«В начале, наверное, были такие вот ошибки, которых нужно избегать в дальнейшем, потому что когда есть общественное согласие – любое решение принимать гораздо проще. Таких вот ошибок совершать нельзя ни в коем случае. А какие-то глобальные вещи – одним словом не отвечу… есть чем гордиться, есть успехи, и есть над чем работать. Я не предполагал пять лет назад, что у меня будет второй срок полномочий, но необходимо создавать условия, когда те процессы, которые запускаются, имели необратимый характер. Пошли делать набережную – не надо ее бросать на полдороги. Неважно, кто глава – Орлов, Петров, Сидоров. Он должен продолжать эту работу. То же самое касается транспортной реформы, давно назревшей… Это самый правильный подход для Екатеринбурга – не надо планировать в моменте, когда ты на пять лет. Это краткосрочные планы, но надо все-таки планировать подальше», – пояснил глава Екатеринбурга.

Екатеринбург

