КПРФ отказалась от участия в выборах мэра Екатеринбурга

Свердловское отделение КПРФ не будет предлагать своего кандидата конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Екатеринбурга.

«Несмотря на то, что у КПРФ есть системное видение будущего Екатеринбурга и кадры, способные реализовать программу развития города, партия видит, что исход антидемократической процедуры предрешен, а кандидат от Компартии ни при каких условиях не преодолеет «единороссовский фильтр». В связи с этим Свердловское отделение КПРФ принимает решение не участвовать в процедуре по отбору главы Екатеринбурга», – заявили в пресс-службе отделения.

Как уже сообщал «Новый День», прием документов от кандидатов заканчивается вечером 10 декабря. Сам конкурс по избранию мэра Екатеринбурга состоится в феврале 2026 года. Ранее на должность главы уральской столицы были выдвинуты пять человек: действующий мэр Алексей Орлов (партия «Единая Россия»), нынешний глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»), депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»), участник СВО Владимир Кузнецов (ЛДПР).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

