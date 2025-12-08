ЛДПР выдвинула в мэры Екатеринбурга участника СВО

Свердловское отделение ЛДПР выдвинуло кандидатом на пост главы Екатеринбурга предпринимателя и участника СВО Владимира Кузнецова.

«Владимир Кузнецов планирует адаптировать и реализовать федеральную программу ЛДПР, учитывая специфику и актуальные проблемы Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе партии.

Владимиру Кузнецову 40 лет, он женат, у него пятеро детей.

Как уже писал «Новый День», конкурс по избранию мэра Екатеринбурга состоится в феврале 2026 года. Ранее на должность главы уральской столицы были выдвинуты четыре человека: действующий мэр Алексей Орлов (партия «Единая Россия»), нынешний глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»), депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

