«Справедливая Россия» выдвинула в мэры Екатеринбурга женщину-депутата

Партия «Справедливая Россия» предложит конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы Екатеринбурга депутата заксо Екатерину Есину.

«Екатерина Есина – достойный кандидат, который может предложить новый взгляд на развитие Екатеринбурга. Нашему городу не хватает женской руки», – прокомментировал решение председатель совета регионального отделения партии Андрей Кузнецов.

Как уже сообщал «Новый День», конкурс по избранию мэра Екатеринбурга состоится в феврале 2026 года. Ранее на должность главы уральской столицы были выдвинуты три человека: действующий мэр Алексей Орлов (партия «Единая Россия»), нынешний глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

