В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника героям СВО (ФОТО)

В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса на лучший эскиз памятника участникам специальной военной операции.

Как сообщили в мэрии, лучшим стал проект консорциума «Баймуханов и Исаев», которому присуждается премия в размере 2 млн рублей. Выигравшая скульптурная композиция будет доработана с учетом замечаний жюри. Место установки пока не выбрано.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Мейрам Баймуханов выиграл конкурс на лучший эскиз памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. В его интерпретации Алексей Балабанов едет в пустом вагоне трамвая. Монумент появится у Дворца молодежи в середине мая 2026 года.

В сентябре 2025 года памятник участникам СВО за авторством Мейрама Баймуханова был открыт в Кудрово Ленинградской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

