Суд впервые признал россиянина виновным в поиске экстремистских материалов в интернете

Мировой судья судебного участка №2 Красногорского района Каменска-Уральского стала первой в России, кто вынес решение по ст. 13.53 КоАП РФ – поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, производство было возбуждено в отношении жителя Каменска-Уральского Сергея Глухих. «Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года, находясь в автобусе, со своего телефона получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России. Тем самым он совершил административное правонарушение по ст. 13.53 КоАП РФ», – рассказали в суде. Сергея Глухих признали виновным и выписали ему штраф в размере 3000 рублей.

Адвокат Сергей Барсуков заявил, что не согласен с решением суда. На своей странице в соцсети он написал, что во время судебного заседания сотрудник ФСБ на все его вопросы отвечал, что это секретная информация, сотрудники МВД в полной мере на вопросы также не отвечали. «В деле много нестыковок, много нарушений. Само постановление в мотивировочной части мы получим не ранее 12 декабря. Изучим. Поскольку я считаю решение суда незаконным, соответственно буду его обжаловать. До Верховного суда времени и терпения дойти у меня хватит!», – подчеркнул адвокат.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube