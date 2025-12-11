Известный адвокат прокомментировал первый штраф за поиск в сети экстремистского контента

Судья, которая вынесла первое решение по делу о поиске в интернете экстремистских материалов, возможно, придерживалась принципа «объективного вменения» – то есть установила состав правонарушения только по наличию его объективных признаков. Если это так, то следует надеяться на то, что вышестоящая инстанция отменит это решение. Иначе в будущем может пострадать практически каждый пользователь интернета. Такое мнение высказал в разговоре с «Новым Днем» известный екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.

«Норма закона сконструирована таким образом, что лицо может быть признано виновным, если доказано, что оно ищет не просто контент, а именно контент из списка экстремистских материалов. Но заучить его целиком невозможно, он слишком обширен, в конце там вообще есть музыкальные композиции в жаре шансона. В идеале необходимо доказать, что человек знал, что он ищет именно запрещенный материал, делал это целенаправленно. То есть открыл реестр экстремистских материалов – прочитал – пошел гуглить материалы из списка. Допустим, любовница его видела, что он сначала прочитал реестр, а потом открыл запрещенную страницу. В данном случае этого, если верить адвокату, не было», – сказал Колосовский.

Эксперт привел пример, по какой логике, по его мнению, должны приниматься решения по подобным делам: «Допустим, человек хочет украсть кокаин, но по ошибке крадет глюкозу. Он все равно виновен, потому что у него был умысел именно на хищение наркотика. Но если он где-то взял кокаин, думая, что это глюкоза, то он за оборот наркотиков ответственности не несет».

Как уже писал «Новый День», накануне мировой судья судебного участка № 2 Красногорского района Каменска-Уральского Елена Полянская вынесла первое в России решение по ст. 13.53 КоАП РФ «Поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Житель Каменска-Уральского Сергей Глухих был признан виновным в том, что в сентябре этого года, находясь в автобусе, открыл со своего телефона страницу, содержащую экстремистские материалы. Ему выписали штраф в размере 3000 рублей.

Адвокат Сергей Барсуков заявил, что не согласен с решением суда. «В деле много нестыковок, много нарушений. Само постановление в мотивировочной части мы получим не ранее 12 декабря. Изучим. Поскольку я считаю решение суда незаконным, соответственно, буду его обжаловать. До Верховного суда времени и терпения дойти у меня хватит!» – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube