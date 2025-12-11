Защита Алексея Боброва не смогла добиться его освобождения из СИЗО

Адвокат коммунального олигарха Алексея Боброва не смог добиться для своего подзащитного меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей Боброву на 3 месяца по 15 февраля 2026 года.

Напомним, Алексея Боброва арестовали 24 сентября по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следственные органы настаивали на аресте г-на Боброва, поскольку вся его семья живет за пределами РФ. Основное обвинение состоит в том, что контролируемая им «Корпорация СТС» завышала расходы, получая на «Облкоммунэнерго» субсидии от государства в качестве компенсации. Сумма полученных выплат превышает полмиллиарда рублей. Одновременно с Алексеем Бобровым была арестована председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube