В ноябре быстрее всего дорожали огурцы, перец и капуста

В ноябре 2025 года по сравнению с октябрем 2025 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,03, однако некоторые продукты подорожали почти в полтора раза.

По данным Свердловскстата, свежие огурцы за месяц стали дороже на 47% – напомним, в начале ноября они стоили 145 рублей за килограмм, а сегодня – уже 207 рублей. На 15% дороже за месяц стали сладкий перец и белокочанная капуста, на 14% – помидоры, почти на 11% – лимоны.

Некоторые продукты при этом стали дешевле, но незначительно. Так, на 1,9% понизились в цене овсяные хлопья, мед и мороженые креветки, на 2,1% – фруктовые соки, на 2,6% – чеснок, на 3,8% – апельсины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube