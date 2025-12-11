На пост начальника Госпиталя ветеранов претендуют 11 человек

На открытый конкурс на замещение должности начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн выдвинулись 11 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, сегодня все они представили свои концепции развития госпиталя. На следующей неделе по итогам конкурса будет выбран один руководитель, а еще несколько кандидатов пополнят кадровый резерв регионального здравоохранения.

Как уже писал «Новый День», конкурс на замещение должности начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн был объявлен в начале ноября. Участвовать в котором могли граждане РФ с высшим медицинским образованием не старше 65 лет, имеющие опыт руководства медицинской организацией не менее 5 лет.

«Наш госпиталь – одно из крупнейших учреждений подобного профиля в стране. Сегодня в рамках специальной военной операции работа медучреждения приобретает еще большее значение: возвращаются наши герои, ветераны, им нужно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, организовать реабилитацию. Приоритетной остается также забота о здоровье ветеранов Великой Отечественной войны, участников всех войн и конфликтов. С этой точки зрения руководитель госпиталя – одна из важнейших фигур, и мы решили объявить конкурс на эту должность», – отметила замгубернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

