На должность главы Екатеринбурга заявилось семь кандидатов

В Екатеринбурге завершился прием документов на конкурс по избранию главы города. Всего на эту должность выдвинулись семь человек.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, последним кандидатом стал самовыдвиженец Жаргал Сушкеев. Ранее свои кандидатуры выставили действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов («Единая Россия»), глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова («Новые люди»), депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»), участник СВО Владимир Кузнецов (ЛДПР), директор Института экономики УрО РАН (Общественная палата Свердловской области) Юлия Лаврикова.

Региональная комиссия под председательством руководителя аппарата губернатора Сергея Никонова рассмотрит представленные кандидатуры в два этапа. На первом будет организована проверка документов, а на втором претендентам предстоит пройти собеседование и рассказать о своем видении социально-экономического развития Екатеринбурга. Далее комиссия представит отобранные кандидатуры губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Глава региона до 19 января внесет не более двух кандидатов на пост мэра на рассмотрение Екатеринбургской думы. Нового градоначальника определят по голосованию депутатов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

