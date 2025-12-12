В России отмечают День Конституции. История праздника

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции.

Уральцев уже поздравил полпред президента Артем Жога. «Конституция объединяет всех жителей страны. Напоминает, что у каждого из нас есть обязанности перед государством: соблюдать законы, защищать Родину, заботиться о ближних, беречь культуру и традиции. Конституция является основой всей российской государственности. Именно в ней воплощена сила единства многонационального народа России: связь поколений, взаимное уважение и общее стремление к благополучию Отечества», – отметил полпред.

В разные периоды существования СССР День Конституции отмечали в разные даты. Первая Конституция государства была принята 31 января 1924 года, однако праздничным этот день не объявляли. 5 декабря 1936 года был принят новый основной закон, который неофициально называли «Сталинской Конституцией» или «Конституцией победившего социализма». 7 октября 1977 года Верховный Совет СССР принял последнюю Конституцию эпохи СССР – «брежневскую» или «развитого социализма».

12 декабря стал праздничным днем в 1994 году, когда президент России Борис Ельцин подписал указы «О Дне Конституции РФ» и «О нерабочем дне 12 декабря». Сама Конституция Российской Федерации была принята годом ранее, 12 декабря 1993 года. Это был первый главный закон государства после распада Советского Союза. В 2005 году День Конституции перестал быть выходным, когда Госдума изменила календарь праздничных дней.

3 июля 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию РФ поправок по итогам всенародного голосования – всего их было

более 200. Так, речь шла о недопустимости отчуждения территорий, Россия была объявлена правопреемником СССР, а дети – важнейшим приоритетом государственной политики России. Появилось также указание на то, что государственным языком РФ на всей ее территории является русский. Был закреплен приоритет российской Конституции над международным правом. В основном законе страны появилось упоминание о Боге, веру в которого россиянам передали предки, браком был объявлен союз мужчины и женщины, закреплен запрет на искажение исторической правды и умаление значения подвига народа при защите Отечества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

