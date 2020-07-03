Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию: изменения вступят в силу в День независимости США

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию по итогам всероссийского голосования. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, поправки вступят в силу 4 июля, когда США будет праздновать День независимости.

«Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации», – говорится в указе.

Всероссийское голосование по реформе Конституции проходило в РФ с 25 июня по 1 июля. В бюллетене был только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» После обработки 100% протоколов УИК Центризбирком объявил, что за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о массовых нарушениях при подготовке к голосованию и в ходе самого процесса. «Прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Голоса».

В целом в Конституцию РФ вносится более 200 поправок. В частности, речь идет о недопустимости отчуждения территорий, Россия объявляется правопреемником СССР, а дети – важнейшим приоритетом государственной политики России, появилось также указание на то, что государственным языком РФ на всей ее территории является русский – это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ. Закрепляется приоритет российской Конституции над международным правом. В Основном законе страны отныне будет также упоминание о Боге, веру в которого россиянам передали предки, браком объявляется союз мужчины и женщины, закрепляется запрет на искажение исторической правды и умаление значения подвига народа при защите Отечества.

Часть изменений касается информационной безопасности и научно-технологического развития, а также социальных гарантий гражданам – так, государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Большой блок поправок посвящен новым полномочиям Госдумы, Совета Федерации, правилам формирования правительства, Госсовета, назначению и освобождению от должностей судей и прокуроров. В Совете Федерации появятся семь пожизненных сенаторов, а состав Конституционного суда сократится с 19 до 11 судей.

Должностным лицам запрещается иметь двойное гражданство и зарубежные счета, а к кандидату на пост президента страны выдвигаются новые требования – так, главой государства теперь может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство другой страны, исключение сделано для граждан территорий, вошедших в состав РФ на основании отдельного закона.

При этом занимать президентскую должность можно будет не более двух сроков, а покинувший это кресло глава государства будет обладать неприкосновенностью.

Основные споры вызвала поправка, «обнуляющая» сроки действующего президента, который отныне сможет вновь участвовать в выборах и занимать эту должность. С предложением внести такое изменение в Основной закон страны в ходе заседания в Госдуме выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, объяснив это желанием граждан страны.

Эксперты полагают, что прошедшее голосование только усугубит кризис в России и приблизит смену власти. Так, политик, экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров отметил, что принятая конституционная реформа поляризовала общество и обострила социальные противоречия. «Фактически Россию ждет Перестройка-2.0», – заявил он. «У [голосовавших за поправку] есть надежда, как и во время президентской кампании, когда они ждали, что Путин сейчас все изменит, начнет олигархов стричь, и так далее, – отметил Федоров. – Но этого не произошло. Вместо этого получили пенсионную реформу, и еще много чего. Люди разочаровались. То же самое произойдет сейчас. Те люди, которые благодаря пропаганде поверили, что сейчас все изменится, будет новый политический строй и все будет лучше, лучше и лучше – они ошибаются, и очень скоро они это поймут».

Политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой в интервью РИА «Новый День» назвал реформу «лебединой песнью власти». Он обратил внимание, что уже сейчас немалая часть россиян выступила против реформы и не поддержала стремление элит оставить действующего президента у власти до 2036 года.

«Есть много мест, где результаты [голосования] очень негативные, они демонстрируют нам реальный выбор, – подчеркнул Неживой. – Не может же так быть, что обществу там плохо, а здесь хорошо, потому что вопросы были не региональные, а федеральные. И мы четко можем посмотреть, каким был реальный выбор населения. По факту мы имеем уже процесс начала бунта снизу. Но бунт снизу всегда атомизированный, а настоящие изменения происходят на фоне коллапса элит». Очевидно, кризисные процессы ускорятся к осени и продемонстрируют сторонникам «обнуления» невозможность «прорыва» в экономике. В частности, закредитованность населения в стране растет, кризис неплатежей может грянуть уже через несколько месяцев, что приведет к финансовым проблемам банков. На фоне развала в сфере промпроизводства и падения цен на нефть это станет началом коллапса действующей власти.

Москва, Татьяна Дорофеева

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