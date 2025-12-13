российское информационное агентство 18+

Суббота, 13 декабря 2025, 07:54 мск

Приложение «Купер» исчезло из App Store

Популярное приложение «Купер» исчезло из App Store. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сначала приложение попросило обновления, а при попытке загрузки появились сообщения, что сервис больше недоступен в «вашей стране или регионе».

«Купер» – популярный сервис доставки продуктов и непродовольственных товаров из магазинов, заказов еды из ресторанов, питания для животных и т.д. Принадлежит Сбербанку, находящемуся под санкциями США. Последняя блокировка приложения «Купер» на App Store происходила в декабре 2024 года.
С чем связана новая блокировка, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Васильева

