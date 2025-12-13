Популярное приложение «Купер» исчезло из App Store. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сначала приложение попросило обновления, а при попытке загрузки появились сообщения, что сервис больше недоступен в «вашей стране или регионе».

«Купер» – популярный сервис доставки продуктов и непродовольственных товаров из магазинов, заказов еды из ресторанов, питания для животных и т.д. Принадлежит Сбербанку, находящемуся под санкциями США. Последняя блокировка приложения «Купер» на App Store происходила в декабре 2024 года.

С чем связана новая блокировка, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Васильева

