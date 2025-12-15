Перед судом предстанет житель Талицы, который пытался убить мэра и сжечь его дом

В Свердловской области будут судить жителя Талицы, которого обвиняют в покушении на убийство, двух поджогах, незаконном приобретении оружия и принуждении к даче ложных показаний с применением насилия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по двум первым эпизодам потерпевшим является бывший глава Талицы – Александр Толкачев. Напомним, с 2024 года он занимает пост министра транспорта Свердловской области.

По версии следствия, в начале 2018 года у обвиняемого, который тогда руководил УК «Чистый город», возник конфликт с мэром. Вечером 25 апреля 2018 года он взял незаконно приобретенный пистолет, пришел к дому Толкачева, подошел к его автомобилю и выстрелил три раза. Однако пистолет оказался неисправным, и Толкачев отделался царапиной на плече. Обвиняемый после этого скрылся.

Поскольку конфликт с мэром остался неразрешенным, в октябре 2023 года фигурант попытался поджечь его дом, перекинув через забор три банки с легковоспламеняющейся жидкостью. Но огонь сразу погас, и пожар не разгорелся.

Кроме того, в ноябре 2023 года у обвиняемого произошел конфликт с начальником Тугулымского участка Уральской базы авиационной охраны лесов – ему отказали в праве аренды лесного участка. Он облил бензином лобовое стекло и другие части автомобиля, принадлежащего супруге начальника участка.

В ноябре 2025 года обвиняемый в ходе проведения очной ставки с потерпевшим пытался заставить его изменить показания и ударил по лицу.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Талица, Елена Владимирова

