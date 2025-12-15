У синагоги в Екатеринбурге все спокойно

Все еврейские общины в России усилили меры безопасности после теракта в Сиднее. Напомним, накануне там двое мужчин расстреляли евреев, которые пришли отметить начало Хануки на пляж Бондайн и убили 15 человек, в том числе погибли дети. 38 человек было ранено, они в больнице. Один нападавший ликвидирован полицией, второй ранен и госпитализирован.

Как рассказал «России 24» глава Федерации еврейских общин России Александр Борода, на все время празднования Хануки в общинах будут действовать повышенные меры безопасности. «К сожалению, такие времена, когда требуется дополнительное усиление охраны на подобные мероприятия. В частности, в России во всех общинах мы усилили меры безопасности. Конечно, это большая трагедия», – рассказал Борода.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», у синагоги в Екатеринбурге на данный момент ситуация спокойная, нет ни людей, ни нарядов полиции. Корреспондент «Нового Дня» не обнаружил на входе в синагогу даже обычной охраны, которая сидит у дверей.

Екатеринбург, Елена Васильева

