Парковка в Екатеринбурге в новогодние каникулы будет бесплатной

Муниципальные автопарковки в Екатеринбурге в новогодние каникулы станут бесплатными. Об этом сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Напомним, такая практика в городе уже вводилась. Парковки были бесплатными с 29.12.2024 по 08.01.2025, в майские праздники, а также в день города.

«Подробности будут позже, но мы знаем, что после каникул пользующимся услугами городских парковок будет доступна постоплата. Это, как мы уже писали, возможность оплатить время стоянки до конца текущих суток», – добавляет телеграм-канал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

