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Четверг, 26 декабря 2024, 13:38 мск

Новости Екатеринбург

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C 29 декабря городские парковки станут бесплатными

И.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление об отмене платы за пользование муниципальными парковками, но не навсегда, а на время новогодних каникул.

«Установить, что с 29.12.2024 по 08.01.2025 работа платных парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств», – говорится в документе.

Напомним, власти Екатеринбурга также сделали бесплатным проезд в трамваях, троллейбусах и метрополитене 31 декабря и 1 января.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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