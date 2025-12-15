российское информационное агентство 18+

Понедельник, 15 декабря 2025, 16:40 мск

Пропавшие в Пермском крае туристы найдены

Найдена группа из 13 туристов, пропавшая в Пермском крае. Все ее участники живы, сообщают в телеграм-чате участники поисков.

Туристы здоровы и сейчас направляются в лагерь.

Как уже писал «Новый День», группа туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы пропала в горах Прикамья. В списке 13 человек, все мужчины. Они вышли на снегоходах на гору Ослянка в субботу, 13 декабря. Маршрут с МЧС они не утверждали, и в назначенное время не вышли на контрольную точку и на связь с родными.

Пермь, Елена Владимирова

