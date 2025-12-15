Пропавших в горах туристов ищут более 100 человек. Возбуждено уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов. Ход расследования лично контролирует руководитель СУ СКР Пермского края Денис Головкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже писал «Новый День», группа туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы пропала в горах Прикамья. В списке 13 человек, все мужчины. Они вышли на снегоходах на гору Ослянка в субботу, 13 декабря. Маршрут с МЧС они не утверждали, и в назначенное время не вышли на контрольную точку и на связь с родными. На 13 человек у них 12 снегоходов. Контрольной точкой был поселок Средняя Усьва, который отстоит от цивилизации примерно на 50 километров – столько до ближайшей трассы. До горы Ослянки маршрут идет по тайге.

На место поисковых мероприятий прибыли следователи и следователи-криминалисты. Исследуется маршрут, по которому, предположительно, передвигались туристы, а также прилегающая к горе Ослянка таежная местность, площадь которой – более 63 квадратных километров. Следователи также осмотрели базу отдыха, в которую прибыли туристы перед отправлением по маршруту, и допросили их близких родственников и двух туристов из этой группы, вернувшихся на базу.

Поиск продолжается силами спасателей, сотрудников краевого МЧС, участников поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт», «Отряд им. Ирины Бухановой», волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники. Снег и метель осложняют поиски.

Екатеринбург, Елена Владимирова

