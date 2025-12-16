Готовность номер 1: Жога провел совещание по готовности к Прямой линии Владимира Путина

Уральский полпред Артем Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из главных тем стала подготовка к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится в пятницу, 19 декабря.

Как сообщают кураторы линии, на сегодняшний день на нее поступило более 1,5 млн обращений. Как сообщал накануне телеканал «Россия-1», уже есть топ пять самых активных по вопросам регионов: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Свердловская область.

«Большинство обращений во всех регионах УрФО касаются социальной политики. Прошу регионы оперативно брать на контроль все поступающие обращения и оперативно включаться в работу по ним. Каждый вопрос нужно внимательно рассмотреть и найти оптимальное решение», – поручил задачу федерадьным инспекторам Артём Жога.

В центре обработки обращений в Москве работает наставник Народного Фронта в Уральском федеральном округе Денис Рыжий. Он подчеркнул, что кроме социальной политики жители округа задают вопросы по темам экономики, жилья, инфраструктуры, специальной военной операции, государства и общества.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Как ранее писал «Новый День», уральцы, среди прочего, активно задают вопросы Путину по поводу газификации Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

