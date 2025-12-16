В школах Екатеринбурга учатся 4386 детей иностранных граждан

В администрации Екатеринбурга состоялось заседание Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия. Особое внимание было уделено вопросу проведения тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка для поступления в школы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас в 167 школах Екатеринбурга обучается 4 386 детей иностранных граждан, а в 339 детских садах воспитываются 1 289 малышей. В учебных учреждениях обучаются дети 29 национальностей, при этом 49 % – дети из Таджикистана, 43 % – из Киргизии. На тестирование детей по русскому языку для зачисления в школы в этом году было подано 1 250 заявлений от иностранцев, из них – 528 от родителей детей, претендовавших на зачисление в первые классы. В тестировании приняли участие 828 детей (66 % от подавших заявления), 47 % детей прошли его успешно.

Напомним, в октябре заместитель городского департамента образования Ольга Бабченко заявила, что процесс освоения русского языка иностранными детьми идет сложно. «Это непростая история, потому что тестирование и обучающие курсы легли на плечи наших педагогов. Дополнительных ресурсов для этого нет. А педагогам, помимо этого, нужно еще качественно готовить уроки для всех обучающихся», – отметила чиновница.

Екатеринбург, Елена Владимирова

