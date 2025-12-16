В Екатеринбурге судят экстремистов, сбежавших из СИЗО: «Связали лестницу из одеял» (ФОТО)

В Верх-Исетском суде начали рассматривать дело в отношении Ивана Корюкова и Александра Черепанова (оба включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которые обвиняются в побеге из СИЗО-1 и краже имущества на сумму 7100 рублей с садовых участков.

По словам прокурора, в ночь на 1 сентября в камере Черепанов* изготовил отмычку, сообщники сделали из одеял подобие лестницы и сбежали. Затем, скрываясь в садах, они похитили из дачных домиков кроссовки, футболки, бумбокс. Черепанов* признал свою вину частично, Корюков* – полностью.

Следующее заседание по этому делу состоится 15 января.

Иван Корюков

Адвокат Корюкова, Наталья Некрасова, заявила журналистам, что подсудимые находились в СИЗО очень долго – более года, ожидая рассмотрения апелляции на первый приговор, и это было для них очень тяжело психологически, так как в СИЗО, в отличие от колонии, заключенные практически все время находятся в камере.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 сентября Корюков* и Черепанов*, ранее осужденные за попытку поджога военкомата, сбежали из СИЗО-1, где они ожидали результата рассмотрения апелляции на приговор. Сбежать им удалось с помощью куска проволоки. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не заметили пропажи осужденных.

Александр Черепанов

Напомним, первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова* взяли около поселка Медный. Корюкову* удавалось скрываться дольше, до 15 сентября.

* включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

