Двух экстремистов будут судить за побег из СИЗО и кражу у садоводов

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении Ивана Корюкова и Александра Черепанова (оба включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которые обвиняются в побеге из СИЗО-1 и краже имущества на сумму 7100 рублей в садоводческом товариществе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», в ночь на 1 сентября Корюков* и Черепанов*, ранее осужденные за попытку поджога военкомата, сбежали из СИЗО-1, где они ожидали результата рассмотрения апелляции на приговор. Сбежать им удалось с помощью куска проволоки. Он достался Черепанову*, который сначала сумел вскрыть окошко для подачи еды в камеру, а после и саму дверь, а затем выпустил своего подельника Корюкова*. Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не заметили пропажи осужденных.

Напомним, первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова* взяли около поселка Медный. Корюкову* удавалось скрываться дольше, до 15 сентября.

* включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Екатеринбург, Елена Владимирова

