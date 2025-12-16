Платные парковки в Екатеринбурге перестали быть убыточными

Платные муниципальные парковки в Екатеринбурге впервые показали рентабельность. За 11 месяцев 2025 года МБУ «Городская служба автопарковок» заработала в общей сложности почти 175 миллионов рублей. «Впервые в истории мы вышли в плюс», – сообщила директор учреждения Марина Ярулина на заседании комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы.

В 2026 году служба автопарковок планирует увеличить доходность примерно на четверть. За пользование парковками учреждение соберет 120 миллионов рублей, и еще 100 миллионов рублей в качестве штрафов за неоплату парковки, сообщила Марина Ярулина. На сегодняшний день парковку оплачивают 50-70% пользователей, неплательщиков выявляют автоматически с помощью парконов. Увеличение доходов связано с расширением платных парковок в Екатеринбурге. В следующем году в городе будет уже 5630 парковочных мест. При этом МБУ планирует зарезервировать еще 20 земельных участков для организации автостоянок.

Напомним, депутаты заинтересовались деятельностью «Городской службы автопарковок» после бытового скандала: учреждение поставило будку охраны и мобильный туалет под окнами многоэтажки на улице Большакова. Марина Ярулина заверила депутатов, что в 2026 году займется вопросом внешнего вида бытовок и установкой видеокамер на автостоянках. Закупка одного стандартного мобильного пункта охраны обойдется в 350 тысяч рублей. При этом учреждение планирует сохранить рентабельность.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube