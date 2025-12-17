российское информационное агентство 18+

Среда, 17 декабря 2025, 12:57 мск

Адвокат рассказала о судье ВС РФ, который поставил точку в «деле Долиной»

Судья ВС РФ Юрий Москаленко, который накануне поставил точку в деле Ларисы Долиной и Полины Лурье, – выпускник Уральской государственной юридической академии, ранее работавший в Свердловском областном суде.

«Была у него в процессах, знаю, как он качественно и добросовестно принимал решения. Про таких судей говорят: не обидно, даже если судья вынесет решение не в твою пользу, в мотивировочной части судебного акта все будет изложено безупречно с точки зрения права, и позиция суда будет понятна», – рассказала адвокат Евгения Кротова.

По ее словам, Москаленко приходилось рассматривать на Урале, в основном, «сложные жилищные дела». «Задавал вопросы, уточнял детали дела, стараясь разобраться в каждом случае. И вчера он был абсолютно таким же доброжелательным, компетентным, незаносчивым – Судьей с большой буквы», – отметила она.

Напомним, по решению Верховного суда квартира, которую Лариса Долина сначала продала Полине Лурье, а после требовала вернуть, так как «действовала под давлением мошенников», которым и отдала все деньги от продажи, все же принадлежит добросовестной покупательнице – то есть Лурье. Теперь инстанции по всей стране, в которых, по данным «Российской газеты», находятся тысячи похожих исков, будут опираться на решение ВС.

Екатеринбург, Елена Сычева

