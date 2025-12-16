Верховный суд РФ оставил квартиру Долиной Полине Лурье и отправил дело на новое рассмотрение

Верховный суд РФ направил на новое рассмотрение дело о сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной в Московский городской суд.

Суд подчеркнул, что Долиной отказано в оспаривании сделки, право собственности на квартиру остается за покупателем Полиной Лурье до нового рассмотрения дела в суде. По данным пресс-службы Верховного суда РФ, в ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно, уточняет «Интерфакс».

Адвокат певицы Мария Пухова настаивала, что сделка была совершена под влиянием мошенников, но при этом заявила о готовности выплатить покупательнице квартиры 112 млн рублей. На возвращении средств покупательнице настаивал также прокурор.

Напомним, Долина летом прошлого года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал.

27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. В итоге добросовестная покупательница жилья осталась и без квартиры, и без денег – суды не обязали Долину вернуть Лурье полученные от нее денежные средства. Покупательница подала жалобу в Верховный суд России.

Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья добросовестных покупателей, приобретают массовый характер.

Москва, Анастасия Смирнова

