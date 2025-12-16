Прокурор высказался за возврат денег покупательнице квартиры у Долиной, певица не против

Верховном суде РФ скандального дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной прокурор высказался за возврат Полине Лурье – покупательнице жилья артистки – денег, отданных в процессе сделки.

«Прошу судебную коллегию... оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры», – сказал прокурор (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время адвокат Долиной Мария Пухова заявила о готовности певицы выплатить 112 млн рублей покупательнице. «Истец максимально заинтересован в скорейшем и мирном разрешении конфликта. Готова сама отдать деньги ответчику», – пояснила юрист.

«Мы считаем, что вынесение сегодня дополненного решения и взыскания денег будет в наибольшей степени соответствовать главной задаче судопроизводства: окончательному разрешению конфликта», – подчеркнула адвокат.

Как сообщалось, певица продала 236-метровую квартиру в московском районе Хамовники за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии суды признали сделку недействительной и вернули квартиру артистке, а покупательница Лурье осталась и без денег, и без жилья, и теперь добивается признания сделки законной.

Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья добросовестных покупателей, приобретают массовый характер.

