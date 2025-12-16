Верховный суд начал рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной

Верховный суд приступил к рассмотрению кассационной жалобы Полины Лурье по делу о приобретении квартиры у Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. Певица продала жилье под влиянием аферистов, однако впоследствии суды признали сделку недействительной и вернули квартиру артистке, а Лурье осталась и без денег, и без жилья. Покупательница добивается в Верховном суде признания сделки законной.

Народная артистка России на заседание не явилась, сторону Долиной представляет адвокат. Покупательница Полина Лурье лично пришла на заседание.

Защита артистки попросила закрыть заседание от прессы, однако суд отклонил ходатайство, учитывая большой общественный резонанс дела. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, руководствуясь принципами гласности и открытости, также разрешила делать фото и осуществлять видеосъемку.

Лурье в своем иске к Долиной потребовала принудительно выселить певицу из квартиры, сообщил судья, зачитывая исковые материалы, передает RT. Как отметила покупательница в исковом заявлении, сделка купли-продажи квартиры была закрыта, деньги получены продавцом в полном объеме и право собственности на жилье переоформлено в установленном законом порядке.

Напомним, Лариса Долина летом прошлого года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал. 27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. В итоге добросовестная покупательница жилья осталась и без квартиры, и без денег – суды не обязали Долину вернуть Лурье полученные от нее денежные средства. Покупательница подала жалобу в Верховный суд России. Случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья добросовестных покупателей, приобретают массовый характер.

Москва, Наталья Петрова

