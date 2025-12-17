Уральцы, не дождавшиеся Стаса Михайлова, получат более 2 млн рублей

Свердловское управление Роспотребнадзора выиграло суд у ООО «Рок Фест» – организатора несостоявшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск в интересах 119 жителей Свердловской области, которые не дождались концерта любимого артиста.

Суд вынес решение о взыскании с ответчика стоимости оплаченных билетов, неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителей, компенсации морального вреда в пользу каждого потребителя, штрафа, сервисного сбора – теперь ООО заплатит более 2 млн рублей.

Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге должен был состояться 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре 2024-го концерт в очередной раз не состоялся. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела. В итоге Управление Роспотребнадзора подало иск в суд в защиту прав более ста свердловчан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube